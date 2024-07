Giornata nazionale Pro Loco a Cascina raduno toscano

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024)Pro, aPer ladelle Prod’Italia atutte le delegazioni provinciali Unpli della Toscana domenica 7 luglio. La città è stata scelta come sede regionale. Alle 10.30, alla gipsoteca della biblioteca comunale ‘Peppino Impastato’ di Viale Comaschi, andrà in scena il convegno ‘Promuovere per valorizzare’, moderato dal presidente delle Prodella provincia di Pisa, Angelo Scaduto. Dopo il pranzo, le delegazioni saranno accompagnate (alle 15) in una passeggiata a tema ‘Alla scoperta di Cascin'” a cura della Società Operaia di. Un itinerario turistico a piedi per scoprire la storia, la cultura, le radici dell’antico borgo fortificato della Repubblica pisana, le sue torri, le mura, le chiese e le tradizioni dell’artigianato cascinese legato alla lavorazione del legno.