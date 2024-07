F1 GP Gran Bretagna Perez | Obiettivo tornare a punti dispiace per la squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Sergiopartirà in diciannovesima posizione nelPremio di. Il messicano ha terminato le proprie qualifiche in Q1, rimanendo incastrato nella ghiaia della Copse dopo un errore. Ai microfoni di ESPN, il pilota della Red Bull afferma: “Ieri avevamo un buon ritmo, è stata una bella giornata. Vedere cosa succede con le condizioni e, questo è l’per domani. Fa molto male lasciare laa terra in quel modo, sono stato uno dei primi a montare una gomma slick e avevo bisogno di tutta la temperatura possibile, erano condizioni difficili in quel momento. Quando sono arrivato alla curva 9, il posteriore era bloccato, non avevo aderenza, ho cercato di tenere la macchina il più dritta possibile e quando sono uscito l’asfalto era completamente bagnato e sono diventato un passeggero“, ha spiegato.