F1 GP Gran Bretagna 2024 Leclerc | Feeling mai trovato non cerco scuse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ancora una giornata difficile per Charles, che a Silverstone non riesce neanche a qualificarsi per il Q3 con la sua Ferrari. “Ilcon la macchina non c’è mai stato – ha confessato il monegasco nel post-qualifiche -. È stato un venerdì molto difficile, con prove di comparazione fatte nell’ottica di un vecchio set-up installato oggi. Tutto questo fa sì che sia difficile recuperare il tempo perso utilizzando il set-up nuovo nelle libere. Comunque nonuna scusa – ha detto-, il problema principale è il passo che ormai da un po’ abbiamo perso. Gli aggiornamenti? Su questa pista in particolare abbiamo deciso di tornare al vecchio set-up perché perchè il problema del porpoising è molto più accentuato”. F1 GP: “mai, non” SportFace.