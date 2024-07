Euro 2024 inglesi umiliati dagli svizzeri | occhio cosa appare in tribuna | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Ore 18, a Dusseldorf scendono in campo Inghilterra e Svizzera. Sono i quarti di finale a cui avremmo potuto esserci noi, la partita a cui erano attesi gli azzurri di Luciano Spalletti. Peccato però che per l'Italia sia finita com'è finita, con la disastrosa partita con la Svizzera, che ci ha umiliato e liquidato col punteggio di 2-0. Tant'è, a Dusseldorf dell'azzurro non vi è traccia. La partita è tra gli elvetici e i Tre Leoni, che cercano di dare una gioia al ct Gareth Southgate, alla vigilia della sua centesima partita sulla panchina inglese. Chi la spunta, sfiderà la vincente tra Olanda e Turchia, l'ultimo quarto di finale in programma in serata. In, per l'inno inglese, ecco far capolino il principe William, ovviamente senza Kate Middleton, ancora alle prese con la battaglia contro il tumore (la speranza è di vederla per la finalissima di Wimbledon, magari con in campo il nostro Jannik Sinner).