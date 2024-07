Demiral scontro totale Ira Erdogan per lo stop Montella serve l’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) I quarti apparentemente meno nobili di Euro 2024 una loro ribalta – non certo positiva – se la prendono col caso. Il ’saluto al lupo’ è costato due giornate di squalifica al difensore turco ex Sassuolo, Juve e Atalanta, mattatore con una doppietta nella vittoria contro l’Austria. Il centrale salterà la sfida odierna contro l’Olanda alle 21 a Berlino, e anche l’eventuale semifinale in caso di vittoria stasera. Alla Uefa non è sfuggita la valenza del gesto di esultanza inneggiate ai ’Lupi Grigi’, movimento estremista e nazionalista di destra turco, quello a cui apparteneva anche Ali Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II. A considerarlo nel migliore dei casi, ha deciso l’Uefa, si è trattato di un gesto ‘politico’, vietato dal regolamento.