Conference League La Fiorita punta sull’esperienza del riminese Pezzi e di Mazzotti

(Di sabato 6 luglio 2024) Si avvicina l’ora del debutto europeo per La. Giovedì sera della prossima settimana, alle 20.45 al San Marino Stadium, i gialloblù del Titano affronteranno nel primo turno preliminare dii bielorussi dell’Isloch Minsk Raion. Ritorno, otto giorni più tardi, da giocarsi in campo neutro a Mezokovesd, in Ungheria. Il club di Montegiardino, alla sua tredicesima partecipazione europea consecutiva, ha presentato nella giornata di ieri la lista Uefa. Ai confermati della passata stagione si aggiungono i nuovi arrivati Alex Toccaceli e Daniel Cicarelli. Dal Murata, club dove hanno militato lo scorso anno, arriva per l’Europa anche Joao Felipe Affonso. Ci sono poi dei rinforzi esperti come Enricoe Nicola, che vantano tanti anni in serie B, Lega Pro e serie D.