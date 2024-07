Clamoroso la voce che circola tra i vip | I Ferragnez? Tornano insieme

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) La relazione di Chiara Ferragni e Fedez si conferma il tema più interessante tra gli esperti di gossip, e non: se ne è ampiamente parlato anche nell'ultima puntata “Estate in Diretta”, dove Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno discusso dei possibili nuovi presunti flirt dei due: lei con Tony Effe e il dottore Andrea Bisciotti, lui con Taylor Mega. Dando adito alle ultime voci di corridoio, il programma si é occupato diffusamente dei, delle loro mosse, del loro ipotetico e tanto discusso “progetto di marketing” e di "rebranding". Tra gli ospiti della puntata presenti in studio, diverse sono state le teorie: Stefania Orlando ha sostenuto continuamente il futuro ritorno della coppia. “Posso dire che secondo me questi due si stuzzicano un po' troppo? Ci sono troppi video.