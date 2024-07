Che Dio benedica Mbappé in Italia solo i calciatori sono evirati politicamente Merlo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Aldosulle pagine di Repubblica risponde questa volta a un lettore che si interroga suche nella conferenza di presentazione del match contro il Portogallo a Euro 2024 si è espresso ancora una volta sulle elezioni in Francia: «È davvero urgente, più che mai dobbiamo andare a votare, non possiamo lasciare il Paese nelle mani di queste persone. Abbiamo visto i risultati, è catastrofico. Abbiamo visto i risultati del primo turno, è catastrofico. Speriamo davvero che la situazione cambi e che tutti si mobilitino per votare». Il lettore sottolinea che il suo intervento è lodevole e si chiede cosa cosa sarebbe accaduto inCaro, senza tanti fronzoli, fregandosene dei politici tutti, il calciatoreha invitato i francesi ad andare al voto tutti e a votare dalla parte giusta.