Baronissi si è spento Werner ‘Nash’ Zwakhalen pioniere dei graffiti olandese

(Di sabato 6 luglio 2024) di Danilo Iammancino Sabato è morto l’artista dei. Negli anni ’80, il residente di Sittard fu uno dei primi a dedicarsi ainel Limburgo (Paesi Bassi). Weakhalen era malato da tempo. Il suo lavoro adorna pareti e tele in tutto il mondo., nato nel 1970 a Sittard, in arte Nash, fin da bambino amava ballare e disegnare. Quando all’inizio degli anni ’80 entrò in contatto con la street art attraverso la cultura hip-hop, nacque l’artista deicosì come lo abbiamo tutti noi conosciuto. Ha realizzato i suoi primi disegni nel centro giovanile locale, nel 1987 ha tenuto la sua prima mostra e ha ricevuto dal comune il primo incarico di spruzzare un tunnel. Fu l’inizio di una carriera che lo portò in tutto il mondo.