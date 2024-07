Arrivano gli stalli per le biciclette | Finalmente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Passetto,gliper le!), ma il transito è vietato. O meglio: è consentito soltanto ai pedoni. Un paradosso, questo, che viene evidenziato da uno dei nostri lettori, il signor Fausto, che scrive alla redazione del Carlino allegando persino diverse foto. I parcheggi dellesono frutto di un’imponente operazione del Comune dorico che ha posizionato i portabici quasi ovunque. O perlomeno nelle zone più centrali di Ancona: dal marciapiede del lungomare – per così dire – di via XXIX Settembre, di fronte alla statua di Traiano, fino alla pineta del Passetto, dove sono stati particolarmente apprezzati da cittadini e turisti. Idem al Viale della Vittoria, dov’è stata sostituita la vecchia rastrelliera. Dei piccoli passi avanti verso l’ecologico, benché Ancona arranchi sul fronte delle ciclopedonali in centro.