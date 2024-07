Alla Gen Z non interessa cosa pensi della differenza d' età nelle relazioni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Quando Brian, studente di medicina di 25 anni, piena Gen Z, ha incontrato Anya su un'app, ha subito compreso che uscire con lei sarebbe stato complicato. Questo perché Anya ha 20 anni in più di Brian. Tuttavia, dal suo profilo gli è piaciuta immediatamente: «Sembrava che viaggiasse molto e fosse molto curata», osserva Brian. Così hanno organizzato un incontro. Al loro primo appuntamento, in un bar, hanno parlato di alcuni degli ostacoli che avrebbero potuto affrontare se la loro relazione fosse andata avanti. Anya ha due figli, uno dei quali ha sei anni in meno di Brian. Hanno discusso di come i suoi figli avrebbero potuto reagirerelazione e in che modo avrebbero potuto reagire i genitori di Brian. «All'inizio era sicuramente più titubante, perché era nervosa alero di quello che avrebbero pensato i suoi amici e i figli», racconta lui.