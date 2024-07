Wimbledon Sinner sbriga la formalità Kecmanovic e avanza agli ottavi con autorità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo due match diventati complicati per un motivo o per un altro, Jannikfinalmente può respirare a. Molto più facile anche delle più rosee previsioni, infatti, il terzo turno contro il serbo Miomir: 6-1 6-4 6-2 in poco più di un’ora e mezza. Per il leader del ranking ATP, ora, ottavo contro il vincitore della sfida tra mancini tra Ben Shelton e Denis Shapovalov, con l’USA e il canadese che sono però stati fermati oggi dalla pioggia. Riprenderanno domani con il secondo avanti 3-2 nel primo set. E, a prescindere, con il giorno di riposo in meno per i due ci sarà un vantaggio a favore dell’azzurro. In apertura c’è già la palla break a favore di, che non si fa pregare e tira fuori un gran rovescio lungolinea per il 2-0 immediato.