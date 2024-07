WiiU | Da oggi è definitivamente morta anche in Giappone

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cosa cosa?è ancora viva? Si, o per lo meno fino ad, giorno in cui Nintendo dice STOP alla riparazione delle console in, dicendo un triste e definitivo addio ad una console che è risultata più un flop commerciale che un successo, però grazie ad essa è stato possibile realizzare Nintendo Switch, per cui come dice il detto non tutti i mali vengono per nuocere. Avete già saputo della prova GRATIS di Nintendo Switch Online?danon è più riparabile Nonostante la chiusura da tempo dei suoi servizi, la console era ed è tutt’ora, stranamente ma è così, utilizzata da alcuni giocatori, ciò ha portato dunque Nintendo, quasi costretto aggiungerei, a fornire assistenza ai suoi acquirenti, almeno fino ad, tuttavia a causa della fine delle scorte per le riparazioni, casa Kyoto si è ritrovata ad annunciare la conclusione di un’epoca per la console.