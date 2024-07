Torna VinoVip Cortina fra Talk show e wine tasting ad alta quota con 60 aziende

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - La regina delle Dolomiti si prepara ad accogliere, evento biennale dedicato all'eccellenza enoica italiana, chein città per la quattordicesima edizione con un programma ricco di degustazioni,e approfondimenti. Domenica 14 e lunedì 15 luglio il summit, organizzato dalla storica rivista 'Civiltà del bere' guidata da Alessandro Torcoli, vedrà protagoniste 60 tra le più importantiitaliane e un parterre di ospiti d'eccezione, che si incontreranno in città per analizzare presente e futuro del mondo del vino. Sarà il'Resistenza!' ad inaugurare l'evento alle 15.30 di domenica 14 luglio, presso l'Alexander Girardi Hall: un appuntamento dal titolo provocatorio che sarà un'occasione di confronto e riflessione per operatori e appassionati in cui si parlerà di tendenze proibizioniste, politiche per contrastare il cambiamento climatico e strategie commerciali da adottare in un contesto economico e geopolitico sempre più complesso.