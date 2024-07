Tale e Quale Show finiti primi provini | giudici in alto mare Adriana Volpe nel cast?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 5 luglio 2024) In questo periodo sono in corso iper la scelta deie deldella prossima edizione di. Stando a quanto rivelato da TVBlog, pare che siano appena terminate le prime turnazioni di provinati e i risultati non sembrerebbero essere quelli auspicati. Nello specifico, la scelta del quarto giurato sembra stia diventando particolarmente ardua, così come quella dei concorrenti che dovranno sfidarsi a colpi di imitazioni e canzoni. Oltre a quelli emersi in precedenza, tra i papabili concorrenti delntdel venerdì sera di Rai1 si stanno aggiungendo anche dei volti provenienti da Mediaset, ma non solo. In ogni caso, pare che Carlo Conti voglia ponderare molto bene le decisioni da prendere, proprio per questo i tempi si stanno allungando.