Starmer si mette al servizio di tutti gli inglesi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Mattone su mattone ricostruiremo il sogno britannico, “l’infrastruttura delle opportunità”, ha detto Keirnel suo primo discorso da premier britannico,ndosi aldi, anche di quelli che non hanno votato il Labour. Prima il paese e poi il partito, ha ripetuto, che vuol dire anche srla con gli slogan ostili, la sfiducia, la retorica del nemico. C’è da aggiustare tutto un paese e bisogna farlo fin da subito, il cambiamento inizia adesso e la sua parola chiave è: al. Keirè ora insediato, fuori ad accoglierlo per il suo primo ingresso da premier a Downing Street c’era una piccola folla festante, con le bandierine come nel mitico 1997. Il nuovo premier ha salutato e abbracciato, senza risparmiarsi, assieme a sua moglie Vittoria, sempre in rosso, perfetta.