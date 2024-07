Sollicciano Psicologi Toscani | Nelle carceri carente il supporto psicologico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024. “Troppi pochi gliche lavorano in carcere, non possono bastare, poche sono le ore destinate e spesso gli interventi sono puramente sanitari, non di gruppo, meno ancora di comunità”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine deglidella Toscana, dopo i suicidi di due detenuti ae Livorno e commentando la situazione dellenel nostro paese. “Dal disastroso sovraffollamento alla mancanza di personale educativo, dalla scarsità di progetti al suo interno alla scarsa presenza di contatti con l'esterno, il problema delleè molto complesso - continua Gulino -. È necessario un grande rinnovamento strutturale, e un tema centrale da affrontare è quello dell'isolamento che molti detenuti vivono”.