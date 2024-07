Sinner-Kecmanovic oggi in tv | orario canale e diretta streaming terzo turno Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Janniksfiderà Miomirnel match valido per ildiSlam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Dopo le quasi quattro ore trascorse in campo per vincere il derby contro Berrettini, il numero uno al mondo è atteso ora da un impegno decisamente più agevole. Il suo prossimo avversario sarà infatti il serbo, giocatore ostico tanto da riuscire a sorprendere Griekspoor ma decisamente alla portata per Jannik. Non a caso l’azzurro ha vinto tutti e tre i precedenti e partirà ampiamente favorito. In palio un posto nella seconda settimana contro Shelton o Shapovalov. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, venerdì 5 luglio, comematch dalle ore 14:30 italiane sul Centre Court (al termine di Raducanu-Sakkari).