Sei irriconoscibile In 5 anni trasformazione per l’ex volto Rai dai fan le critiche feroci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) C’è chi ha esagerato, chi un po’ è migliorato ma anche chi alla fine si è amaramente pentito di essere ricordo alla chirurgia estetica. Per una star andare dal chirurgo estetico e chiedere di sollevare zigomi, cancellare rughette, rimpolpare le labbra è praticamente all’ordine del giorno. Risultato? Una lunga lista di volti noti irriconoscibili. La lista è lunga e si parte dalle star straniere come a Meg Ryan, Courtney Cox, la celebre Monica di Friends, il cantante Robbie Williams, Uma Thurman, Nicole Kidman, Renée Zellweger e l’intero clan Kardashian. Alcune sorelle, come Chloe e Kylie sono praticamente irriconoscibili. Non mancano i personaggi famosi italiani. “Aiutatelo”. Choc in diretta tv, il famoso giornalista aggredito durante il collegamento Roberta Zacchero del Collegio:dopo i ritocchini Anche questa lista è lunga: Alba Parietti, che si è pentita di aver rifatto le labbra negliNovanta, Francesca Cipriani, Nina Moric, Anna Tatangelo, Raffaella Fico, Donatella Versace ma anche alcune influencer o tiktoker note alla cosiddetta generazione Z.