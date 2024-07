Ristorazione arriva Baby Puok | gusto qualità e gioco in una box arancione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024), l’iconico burger store partenopeo, con una sede a Spaccanapoli e una al Vomero, presenta: un pasto in stilecreato per i piccoli buongustai di oggi. Per la prima volta lo stile pop e colorato disi lascia trasportare nel metaverso della gastronomia per i più piccini e elabora una box colorata contenente un panino pensato per i bambini o, in alternativa, dei nuggets di pollo, in più patate fritte, una bibita a scelta e, naturalmente, una dolce sorpresa. ll miniburger presente nelè un panino semplice ma fatto con materie prime di: il pane è artigianale, lievitato 24 ore, sfornato ogni giorno dai panificatori BunsItaly. Farina 0, solo ingredienti buoni, senza conservanti e altri prodotti industriali, per un bun morbido, genuino eso.