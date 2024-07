Qualche dubbio su Biden che dice di essere la prima vicepresidente di colore degli Usa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) A quanto pare, Joeora ha anche detto diladiStati Uniti d’America, e di esserne fiero. (Ho ascoltato, ho, forse era solo il lapsus fra “sono” e “ho”). Non ho esitazioni a dire quanto inconsulta sia l’ostinazione dia tenersi la ricandidatura, e la viltà della sua corte nel compiacerlo. L’ho pensato e scritto fin dalla sua benedetta vittoria contro Trump, ed era ovvio pensarlo. Più facile per me, che sono coetaneo di, anzi più vecchio di tre mesi e mezzo, non poco, e immaginare dipresidenteStati Uniti per i prossimi quattro anni e passa mi pare un incubo. Sono abituato ad andare a dormire ogni volta che capita, e del resto è il programma che lo stessoha annunciato di voler perseguire.