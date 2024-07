Pioggia e temporali nel weekend | in Lombardia per il meteo sarà un weekend a due facce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 5 luglio 2024 – Caldo moderato, a tratti afoso ma senza eccessi (chi si ricorda l’estate del 2022, con i 30 gradi in piena notte?), piogge esui rilievi e cieli appena nuvolosi, invece, in pianura.undalla doppia faccia quello che aspetta lada un punto di vistarologico. Delle infiltrazioni umide di origine atlantica determineranno, infatti, un progressivo aumento della nuvolosità con piogge o rovesci, anche temporaleschi, per lo più confinati sui settori alpini, prealpini e pedemontana occidentale. Il peggio arriverà domenica, quando qualche acquazzone potrebbe raggiungere le zone di pianura. Insomma, se pure nonundi sole pieno, cimodo e spazio per vivere qualche attività all’aria aperta.