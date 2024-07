Pallanuoto Sardinia Cup | Settebello KO contro la Spagna Campagna | Non una bella prestazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Non abbiamo giocato bene davanti. Ci hanno messo in difficoltà, un po’ come era accaduto a gennaio a Zagabria agli Europei. Non è stata una, anche se fino a metà gara eravamo dentro la partita. Abbiamo preso tanti gol inpiede, un segnale che c’era poca attenzione. Piccoli dettagli che poi hanno fatto pendere il risultato a favore della. Loro ci hanno creato diverse incertezze e sono stati bravi. Gli aspetti positivi nostri sono state le buone ripartenze nel quarto tempo, la condizione sta crescendo”. Così Sandroha commentato il KO delper 10-5lanella seconda giornata dellaCup di. Un risultato a cui Granados Ortega e Perrone Rocha hanno contribuito con una tripletta ciascuno, all’interno di una partita che è risultata utile anche nella definizione del roster che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024.