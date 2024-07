LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Bagnaia subito in testa brutte cadute per Bezzecchi e Marc Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

15.19 Martin resta in settima posizione e continua a fare passo con media all'anteriore e morbida al posteriore. 15.18 Si rimette in sella Francesco, ora in pista ci sono tra gli altri anche Martin e Morbidelli. 15.16 Fortunatamente sta beneche scende di corsa le scale ed è pronto a ritornare in pista. 15.14 In pista al momento rimangono a fare ritmo solo Acosta, Vinales e Zarco. 15.13 Bastianini si è messo in seconda posizione a un ritardo di due decimi e mezzo nei confronti di. 15.12 Altro giro in cuirecupera tanto nel T4: ottimi segnali, visto che lo scorso anno perse la gara con Martin proprio per il tratto conclusivo della pista. 15.11 Sta facendo ritmocon la gomma morbida al posteriore e gira con una certa costanza sotto l'1:21.