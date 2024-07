LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Bagnaia deve superarsi nel regno di Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio didi, nono appuntamento del Motomondiale. Si arriva a questo appuntamento sulla scorta di un weekend dominato da Francescoche ha fatto l’en-plein tra Sprint Race e gara della domenica, portarsi ad appena dieci punti nella classifica piloti da Jorge Martin. Un ritardo che potrebbe ulteriormente assottigliarsi questo fine settimana, anche se lo spagnolo si è sempre trovato bene in. Si va però nella tana di Marc: lo spagnolo è sempre stato estremamente a suo agio nelle curve a sinistra del tracciato tedesco. Per la prima volta dal 2021 vi si presenterà in sella a una moto vincente e in condizioni fisiche in grado di sostenere le sue ambizioni.