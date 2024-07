Lascia il fidanzato e chiama il padre per farsi venire a prendere | lui li insegue con la macchina e li manda fuori strada

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una diciassettenneililper, ma lui non si arrende: si lancia in un inseguimento in auto, li tampona e li. Nell’impatto si rompe anche una tubatura del gas. Poi una rissa con coltelli e mazze, che ha costretto polizia, vigili urbani e vigili del fuoco ad interper mettere fine al caos. L’inseguimento in auto – I fatti sono accaduti ieri notte in via Altofonte, a Palermo. Una 17enne, stanca di non ricevere le giuste attenzioni dal, ha deciso di porre fine alla storia d’amore. Nulla di nuovo per la loro relazione turbolenta, se non fosse stato per l’ira improvvisa del. Secondo la ricostruzione, il giovane si è lanciato all’inseguimento dell’auto nella quale si trovava la ragazza con ilto da lei per