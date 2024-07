La gioia di Giorgetti il casco di Pinotti il caschetto di Bergamini Queste le avete viste?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) Forse un trend, sicuramente una nuova abitudine quella dei politici di andare a controllare i cantieri aperti in giro per l’Italia. E se è vero che a Roma i cantieri sono veramente tanti – tra Pnrr e Giubileo – e che il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ha l’imbarazzo della scelta, non è certo l’unico ad aver inforcato ilanti infortuni per controllare l’andamento dei lavori. Ma facciamo un passo indietro: era lo scorso fine settimana quando la segretaria del Partito democratico partecipava al Pride di Milano, dopo aver preso parte anche a quello di Roma, chiudendo così il cosiddetto Pride month (giugno) su un carro in compagnia di attivisti e manifestanti. Stesso giorno in cui si è consumata la sconfitta della nazionale di calcio italiana contro la Svizzera, risultato che ha escluso l’Italia dagli europei.