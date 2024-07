La fuga di Giacomo Bozzoli le manovre sospette in Maserati e le amnesie della compagna | tutti i misteri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Marcheno (Brescia) – I bollettini meteo danno pioggia alternata all’asciutto la mattina del 24 giugno sul Garda Bresciano. E, latitante dopo l’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, sarebbe partito proprio sotto la pioggia diretto a Marbella con il figlio e la. Sarebbe proprio Antonella Colossi ad avere raccontato la sequenza del viaggio, fra diversi "non ricordo" agli inquirenti che la interrogavano. Un documento dirisulta registrato in un albergo di Marbella dal 20 al 30 giugno. È l’unico presentato alla reception. Sarebbe stata solo una prenotazione e la partenza effettiva per la località marittima sarebbe scattata quattro giorni più tardi. Dal primo luglio, in un altro albergostessa località iberica, risulta registrato soltanto il passaportoconvivente.