La corte penale internazionale annulla la missione in Israele

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il procuratore capo della, Karim Khan, ha improvvisamenteto unaconoscitiva programmata inlo stesso giorno in cui ha annunciato di voler emettere mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, ha riferito Reuters. Otto fonti informate sui procedimenti hanno confermato alla Reuters l'mento della visita. Khan aveva pianificato la sua visita per mesi allo scopo di raccogliere prove per una potenziale indagine sui crimini di guerra controe Hamas nella guerra iniziata con il massacro commesso da Hamas il 7 ottobre 2023. Il 20 maggio, lo stesso giorno in cui hato la visita, Khan ha annunciato che stava cercando mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant, ritenendo che ci fossero prove sufficienti anche senza ladi raccolta prove.