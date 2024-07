Il mese di Luglio nella poesia italiana i versi di due grandi autori del ‘900 | Camillo Sbarbaro e Giuseppe Ungaretti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024), ildel Solleone,di duedella letteratura del. Nello spazio dedicato alla Letteratura per l’Infanzia l’immagine del settimodell’anno neidi, l’immagine vitrea diCome spesso accade in letteratura, attraverso il topos del tempo, ancheè stato oggetto di interesse. Nel settimodell’anno l’estate, ormai, raggiunge il suo culmine: la scuola è finita e fra campi e distese marine, c’è tempo per ristorarsi dalla calura ma anche per meditare più lentamente sulle cose consuete di ogni giorno. Afa di. Il canto che non varia delle cicale; il ciel tutto turchino; intorno a me, nel gran prato supino, due fili d’erba immobili nell’aria.