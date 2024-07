I Nostri Miti Festival Teatrale | partenza col botto a Pomigliano solo posti in piedi per Giovanni Esposito

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 5 luglio 2024)D’ARCO –in. Questo è stato il benvenuto al pubblico che ieri sera ha gremito il Giardino deidid’Arco per assistere al primo dei nove spettacoli del cartellone de “I”, un evento ormai consolidato e promosso dall’associazione Vincenzo Ferraro, nato da un’idea di Totò Caprioli e con la direzione artistica, per il secondo anno consecutivo, del regista e autore Felice Panico. Centinaia di sedie tutte occupate sin da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo e gente che continuava ad arrivare al “Giardino dei” anche a spettacolo già inizia Giunto alla sua quinta edizione, ilè atteso con grande trepidazione ogni anno e anche quest’anno non ha deluso le aspettative.