I grossisti della coca L’indagine dell’Arma Decapitata la banda che riforniva la città

(Di venerdì 5 luglio 2024) Strutturati come un’azienda. Con macchine e telefonini forniti dai capi, istruzioni stringenti su come trattare la sostanza, sulle precauzioni da adottare e pure su come tenere i rapporti tra i membri del sodalizio. Una macchina (quasi) perfetta quella messa su da un trentottenne albanese, capace di resistere nel tempo e crescere tanto, fino a diventare leader a Bologna nello spaccio all’ingrosso diina. Una macchina che ha funzionato per 10 anni, con la riservatezza e il basso profilo dei soci come valori fondamentali. Che non sono bastati, però, a fermare il meticoloso lavoro di indagine portati avanti, negli ultimi due anni, dai carabinieri del Nucleo operativocompagnia Bologna Centro, guidato dal tenente Guido Rosati. Ieri, questo lavoro fatto di appostamenti, pedinamenti e intercettazioni, si è concretizzato nell’esecuzione di quattordici misure cautelari, disposte dal gip Sandro Pecorella: nove in carcere, a carico di soggetti - otto albanesi e un romeno - ritenuti ai vertici del sodalizio; una ai domiciliari e quattro obblighi di dimora.