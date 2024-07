Gli amori del Petrarca | tra prolificità e passione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 5 luglio 2024) LE DONNE INCINTA DELA quel tempo la Filippi ‘un c’era, uomini e donne nemmeno, e le donne, come le galline nel pollaio a far uova, sfornavan figli a tuttospiano a mo’ dei musulmani. Francesco non poteva sposarsi, in quanto chierico, mezzo prete e mezzo sergente della fede, ma il suo seme infiltro’ in grembi femminili riconoscendo due figli Giovanni e Francesca, certamente non di Madame De Sade, in quanto quella, per i 38 anni di vita fece 11 figli ( sold out). La mamma trasferitasi con Petracco in Arezzo per le diatribe tra guelfi bianchi e neri in Firenze, e per la precaria situazione, dei continui trasferimenti, fece solo tre figli, uno morto, l’altro Gherardo lo sforno’ ad Incisa nella vecchia casa dei nonni paterni. Di Gherardo nato nel 1307, tre anni dopo Francesco, dopo esser canonico novizio, si rinchiuse in un convento, e di lì ‘un ne scappò mai.