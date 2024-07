Giunta rebus Pensa Perugia E slittano le ’nomination’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La giornata di ieri doveva essere quella delle ‘nomination’: le delegazioni di liste e partiti avrebbero dovuto mettere sul piatto i nomi per i posti da assessore. Ma a quanto pare tutto è slittato e se ne riparlerà prossimamente. Quello che è emerso in queste ore è piuttosto una tensione tra ‘’, la lista capitanata da Azione, e lo staffa politico del sindaco. L’indicazione, come anticipato da La Nazione, è quella che prevede per questa lista l’ingresso indi Andrea Stafisso: le componenti della listagradirebbero però che facesse parte dell’Esecutivo uno degli eletti, nella fattispecie Lorenzo Mazzanti, senza per questo escludere l’ipotesi di un ingresso a Palazzo dei Priori del segretario regionale Giacomo Leonelli (foto), che rivendica con forza quei 4.