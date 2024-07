Giacomo Bozzoli è in fuga da solo | moglie e figlio stanno tornando in Italia In Spagna da tempo e l’auto fotografata | ipotesi depistaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Oraè inda. L’uomo, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, è latitante dal giorno della sentenza in Cassazione ma adesso non è più in compagnia della sua famiglia. La compagna e il– secondo quanto ricostruito dagli investigatori –rientrando in treno dalladopo che la famiglia ha trascorso dieci giorni, dal 20 al 30 giugno, in un albergo nel sud del Paese. Ne sono certi gli inquirenti grazie a una segnalazione dell’Interpol, attivata dopo che perè stato spiccato un mandato d’arresto internazionale. Il suo documento infatti risulta registrato in una struttura della zona fino al giorno precedente alla pronuncia della sentenza definitiva, arrivata lo scorso 1 luglio.