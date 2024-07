Gareth Southgate nemico della patria

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo lo scialbo pareggio con la Slovenia,si avvicina alla curva occupata dai tifosi inglesi, da solo, circondato dai fotografi. Alza le mani, applaude verso gli spalti, battendo le mani con quella leggerezza cerimoniale che possiedono i reali. Davanti a sé però non ha il popolo in festa, ma una frangia bianca, ostile come uno schieramento di poliziotti in tenuta antisommossa. Dagli spalti piovono fischi, insulti, anche un paio di bicchieri di plastica che hanno contenuto una birra, masembra essere in un altro mondo. Fa finta di niente, come gli impone l’aplomb che il carattere inglese ha ereditato dalla nobiltà. «Capisco che c’è una narrazione che mi riguarda», dice dopo la partita, interrogato sull’accaduto, «È meglio per la squadra che sia diretta nei miei confronti anche se sta creando un ambiente inusuale nel quale lavorare».