Euro 2024 Merino al 120’ condanna la Germania | la Spagna vola in semifinale 2-1

(Di venerdì 5 luglio 2024) Stoccarda, 5 luglio– Partiamo dalla fine, al minuto 120. Carvajal è in proiezione offensiva ma è chiuso, così apre alla cieca per Cucurella, bravo a non farsi attrarre dalla conclusione per aprire verso Olmo. Cross docile e inserimento di testa di. Lavince così, 2-1, il quarto di finale dicontro laed elimina i padroni di casa che rivivono, 18 anni dopo, i fantasmi di Dortmund 2006. E dire che i tedeschi avevano riacciuffato la partita in zona 90’, con un bel destro di Wirtz su sponda di Kimmich, in una partita che laaveva sostanzialmente in tasca con il gol nel secondo tempo di Olmo. La gioia tedesca per il pari strappato all’88’ ha lasciato però spazio alla cocente delusione finale e lasi conferma maledetta.