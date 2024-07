Elezioni Usa Biden non si ritira dalla corsa alla Casa Bianca ma intanto commette un’altra gaffe | Sono la prima donna di colore vicepresidente

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nuovadi: “ladi” Il presidente uscente Joenon si, mache fa discutere affermando di essere “ladi”. Durante un’intervista andata in onda in un programma radiofonico in Pennsylvania con la conduttrice Andrea Lawful-Sanders, infatti,afferma: “stato ladivice presidente, ho servito gli Stati Uniti al fianco di un presidente di”. This video of president Joe’s radio interview was taken on the 4th of July 2024.was trying to pander during a Pennsylvania radio show with host Andrea Lawful-Sanders. pic.twitter.com/sDNBfjxLmc — Nestor Guido Torres (@NestorGuido) July 5, 2024 L’ennesimadel presidente Usa è subito diventata virale: nonostante questo, però,continua a voler correre per le presidenziali, convinto di poter ottenere una rielezione.