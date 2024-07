Ed Sheeran annuncia l’unica data italiana del tour 2025 e blocca bagarini e secondary ticketing con una tecnologia di biglietteria digitale mobile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’8 e 9 giugno Edsi è esibito per le uniche due tappe italiane estive al Lucca Summer Festival. Il cantautore, non è un mistero, ama moltissimo il nostro Paese tanto da avere una casa di proprietà a Paciano, in Umbria, L’artista ha appenato che tornerà in Italia per una tappa del suo Mathematics Europeana Roma il 14 giugno. La location della tappa sarà comunicata il 10 luglio. Il, oltre all’Italia, toccherà Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera, Belgio, Polonia, Svezia e Danimarca. La cosa interessante è la stretta contro il bagarinaggio e il mercato secondario della vendita dei biglietti. L’agenzia Live Nation con una nota ha comunicato che “gli spettacoli di questoutilizzano unadiappositamente sviluppata, con salvaguardie per garantire che i veri fan acquistino biglietti autentici e per impedire che i siti dinon ufficiali e i venditori di biglietti non ufficiali possano rivendere i biglietti a prezzi gonfiati e truffare i fan.