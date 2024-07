Dibu Martinez ancora lui Insuperabile ai rigori anche in Copa America l’Ecuador la sua vittima

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2024) Emilianouna volta, l’eroe dell’Argentina, che è arrivata in semifinale didopo dueparati dal portiere dell’Aston Villa nella partita dei quarti di finale controcontinua a essere letale sui: Argentina in semifinale diThe Athletic racconta la storia “anomala” del, odiato dagli avversari, un idolo nel suo Paese: Il portiere irrompe sulla scena internazionale durante lanel 2021 in Brasile, vinta dall’Argentina dopo aver battuto i padroni di casa in finale. Le sue capacità di parare isono state accompagnatedai suoi metodi teatrali intimidatori. Successivamente è stato accusato di condotta antisportiva, ma le sue buffonate sono continuate alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar; tutti ricorderanno i suoi famosi balletti dopo iparati ai suoi avversari.