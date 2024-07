Ciclopedonale Il cantiere può ripartire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Comune annuncia che entro la fine dell’anno potràilper la costruzione della pistaAlbinia-Giannella, in quanto si è concluso, in sede di conciliazione, il contenzioso legale riguardante la precedente assegnazione dei lavori. Con una delibera, la Giunta ha messo la parola fine sul contenzioso legale che si era aperto con la ditta che deteneva l’appalto per la realizzazione dell’opera e così rientra nella sua disponibilità la possibilità di procedere a una nuova gara e riassegnare l’appalto. Un’opera, quella della pistaAlbinia- Giannella, per cui il Comune ha già previsto oltre un milione di euro di investimenti e che, grazie all’accordo, ripartirà presumibilmente entro fine anno, andando a integrare il progetto della Ciclovia Tirrenica.