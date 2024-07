Bozzoli in fuga da solo Compagna e figlio tornano in Italia | Erano in Spagna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Giacomocontinua la suadalla condanna all'ergastolo per l'omicidio dello zio, ma la famiglia dell'imprenditore sta raggiungendo l'. Secondo quanto trapela dalle indagini ladie ilstanno tornando in treno dalla, mentre l'uomo è deciso a continuare la sua latitanza. I tre avrebbero passato gli ultimi giorni in un albergo al sud della. In mattinata era stato reso noto che l'Interpol aveva esteso le ricerche del latitante anche nel paese iberico dove si presume che l'uomo possa essere transitato per raggiungere la moglie e ilche lo avevano preceduto. Gli investigatori hanno esteso le ricerche anche nelle isole Baleari ed alle Canarie. L'imprenditore di 39 anni è condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio che dopo averlo ucciso fece sparire il corpo bruciandolo nell'altoforno dell'azienda metallurgica di famiglia a Marcheno (Brescia).