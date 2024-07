Baronissi si conferma Comune Rifiuti Free | lo attesta Legambiente

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Sindaca Anna Petta: “Siamo una città di esempio nell’ambito dell’educazione e formazione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità ecologica”. Con l’87% di raccolta differenziata,è la prima città “” – con oltre 15.000 abitanti – in provincia di Salerno anche nel 2024. Comunivuol dire corretto funzionamento della raccolta, dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 kg di secco residuo all’anno, ovvero diindifferenziati avviati allo smaltimento. Dal report reso pubblico oggi da, emerge nello specifico cheè prima in provincia di Salerno per i comuni con oltre 15.000 abitanti per la produzione pro capite di secco residuo. “Un importante risultato, raggiunto anche nella classifica nazionale di, che dimostra l’efficacia del modello di gestione deiapplicato ecome la tutela ambientale sia un obiettivo raggiungibile.