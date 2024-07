Wimbledon 2024 Sara Errani e Jasmine Paolini approdano al secondo turno in doppio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024)aldel torneo difemminile di: la coppia italiana, accreditata della quinta testa di serie, supera le wild card britanniche Harriet Dart e Maia Lumsden con lo score di 6-3 3-6 6-3 in due ore e due minuti di gioco, ed alse la vedrà con le alternate ceche Miriam Kolodziejova ed Anna Siskova. Nel primo set le azzurre in apertura recuperano dallo 0-40, annullano 4 break point e si salvano, poi nel game seguente vanno 0-40 in risposta ed ai vantaggi centrano lo strappo. Immediato arriva il controbreak delle britanniche, che poi completano l’aggancio sul 2-2. La coppia italiana annulla una palla break ai vantaggi del quinto game, poi nel sesto opera lo strappo a zero che vale il 4-2.