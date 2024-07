Varese ruba lamette da barba e testine per spazzolini | bottino da 930 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Arresto convalidato stamattina, giovedì 4 luglio, in tribunale aper un georgiano di 28 anni fermato ieri pomeriggio al supermercato Esselung. Nello zaino aveva merce per un valore di 930perelettrici eda, che non aveva pagato. Il giovane, che ha presentato richiesta di asilo politico, è senza fissa dimora, stamattina si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha chiesto scusa per l’accaduto. Ieri intorno alle 18 la Volante è arrivata in via Caracciolo a, allertata dagli addetti alla sicurezza insospettiti dallo zaino gonfio del giovane che alla cassa aveva pagato solo alimentari per 6. Nel supermercato aveva prelevato ben altro ed è stato arrestato per tentato furto con destrezza.