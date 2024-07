UFFICIALE – Zielinski lascia il Napoli | è un nuovo calciatore dell’Inter Contratto depositato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Piotrdice addio aldopo 8 anni: è ufficialmente ungiocatore. La Lega Serie A conferma il deposito del. I dettagli del trasferimento.all’Inter: i dettagli dell’operazione Il popolo partenopeo sperava che questo giorno non arrivasse mai, ma – purtroppo – adesso è: Piotr, dopo otto anni di gioie e dolori vissuti con indosso la maglia del, dice addio al club azzurro per trasferirsi in quel di Milano, sponda Inter. L’affare è stato portato a compimento in pieno “stile Marotta”, a parametro zero. Manca soltanto l’annunciodei venti volte campioni d’Italia, ma intanto la Lega Serie A – mediante il proprio sito– informa che i documenti dell’operazione son stati depositati poc’anzi.