Torino Cairo | Lavoriamo per rendere il calcio più sostenibile i giovani non ci mancano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Urbano, presidente del, ha parlato in occasione della presentazione dei palinsesti de LA7 a Milano: “Dobbiamo lavorare per far sì che ilsia il piùpossibile, sostenendo i vivai e permettendo aidi giocare. Ilha un elemento di attrazione interessante e la Serie A ha dato risultati positivi. Il tema è organizzare le cose in modo differente e non quello che nei club italiani ci sono troppi stranieri. All’Europeo, ad esempio, noto molte nazionali che stanno facendo bene nonostante molti componenti giochino all’estero“. Il numero uno dei granata ha poi concluso: “Bisogna aiutare la costruzione di nuovi stadi e gli investimenti in infrastrutture, prendendo spunto ad esempio dai centri di formazione per iche ci sono in Francia.