Terra dei Fuochi | controlli tra Caserta e Napoli attenzioni su filiera dei rifiuti edili

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024). Con la stagione estiva scatta anche il programma rafforzato didisposti dai Prefetti di, con il supporto dell’incaricato del Ministro dell’interno per il contrasto dei roghi, per alzare il livello di contrasto agli sversamenti abusivi e agli incendi dolosi dinei comuni ricadenti nelladei. Gli ultimi servizi interforze, i cosiddetti Action Day, che hanno messo nel mirino ladello smaltimento illecito didazia e demolizioni, hanno portato ad undici denunce, ad un arresto in flagranza per rogo in atto, a sanzioni amministrative per quasi 250.000 euro e a nove sequestri di aree e attività assieme a rilevantissime quantità diillegalmente stoccati. Isi sono svolti tra i comuni napoletani di Casandrino, Grumo Nevano e Sant’Antimo, dove sono stati sequestrati più di 100.