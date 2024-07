Picchia la moglie durante la gravidanza arrestato 23enne tunisino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Spezia, 4 luglio 2024 – Un ventitreenne è statoieri dalla polizia per aver maltrattato la. Nel pomeriggio di ieri, il giovaneè stato tratto in arresto dagli agenti della squadra mobile della Questura della Spezia, destinatario della misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale della Spezia, Marinella Acerbi, per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi contro la, una ventiseienne spezzina. Nel corso della convivenza, l’indagato, con condotte ripetute, ha sottoposto la, siail periodo diche successivamente alla nascita del figlio, a comportamenti vessatori e violenti in modo pressoché costante, procurandole anche alcune lesioni che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto sentimentale.