Partono i dazi Ue contro le auto cinesi Nonostante il no tedesco

(Di giovedì 4 luglio 2024) Stavolta Bruxelles ha tirato dritto per la sua strada. La potente Germania non è riuscita a far cambiare idea all’Europa. In queste ore sono diventati operativi ileelettriche, nel tentativo di arginare lo strapotere dei costruttori del Dragone. Breve pro-memoria: iindividuali si applicheranno a tre produttori campione: Byd nella misura del 17.4%, Geely nella misura del 19.9%, Saic nella misura del 37.6%. Altri produttori in Cina, che hanno cooperato con l’inchiesta europea sui sussidi governativi alle casemobilistiche ma non fanno parte dei campioni scelti saranno soggetti a uno medio del 20,8% mentre quelli che non hanno collaborato con Bruxelles ilo medio sarà del 37,6%. Rispetto a quanto era stato preannunciato dalla Commissione il 12 giugno scorso, iprovvisori sono stati adeguati leggermente al ribasso, sulla base delle osservazioni sull’accuratezza dei calcoli presentate dalle parti interessate.